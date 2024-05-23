ハーゲンダッツ ミニカップ ＣＲＥＡＭＹ ＧＥＬＡＴＯ（クリーミー ジェラート） 贅沢ぶどう（ハーゲンダッツ ジャパン）

     

商品特長

こだわり素材の濃厚な味わいを、後味すっきりと楽しめるクリーミーなジェラートシリーズの新商品。

白ぶどうと黒ぶどう、2種類のぶどうを使用し、ぶどうの豊かな味わい、おいしさ、鮮やかな色合いをぜいたくに表現。華やかな香りが特長の白ぶどうジェラートと、ぶどうの粒を丸ごと絞ったような濃い色や程よい酸味・渋みが特長の黒ぶどうジェラートを組み合わせ、1つのカップで2種類のぶどうジェラートを心ゆくまでお楽しみいただけます。
発売日 2024-06-25
賞味期間  
内容量 110ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 351円（希望小売価格：消費税込み）　
販売エリア 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 ハーゲンダッツジャパン
担当者  
郵便番号 153-0051
本社所在地所在地 東京都目黒区上目黒2-1-1
TEL 0120-190-821
E-Mail  
ホームページHP https://www.haagen-dazs.co.jp/
その他  