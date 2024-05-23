ハーゲンダッツ ミニカップ ＣＲＥＡＭＹ ＧＥＬＡＴＯ（クリーミー ジェラート） 贅沢ぶどう（ハーゲンダッツ ジャパン）
|商品特長
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こだわり素材の濃厚な味わいを、後味すっきりと楽しめるクリーミーなジェラートシリーズの新商品。
白ぶどうと黒ぶどう、2種類のぶどうを使用し、ぶどうの豊かな味わい、おいしさ、鮮やかな色合いをぜいたくに表現。華やかな香りが特長の白ぶどうジェラートと、ぶどうの粒を丸ごと絞ったような濃い色や程よい酸味・渋みが特長の黒ぶどうジェラートを組み合わせ、1つのカップで2種類のぶどうジェラートを心ゆくまでお楽しみいただけます。
|発売日
|2024-06-25
|賞味期間
|内容量
|110ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|351円（希望小売価格：消費税込み）
|販売エリア
|全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ハーゲンダッツジャパン
|担当者
|郵便番号
|153-0051
|本社所在地所在地
|東京都目黒区上目黒2-1-1
|TEL
|0120-190-821
|ホームページHP
|https://www.haagen-dazs.co.jp/
|その他