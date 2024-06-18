タイガー「キリン飲料プレゼントキャンペーン」実施

      執筆者：shirai

タイガー魔法瓶は、タイガー真空断熱ボトル購入者を対象に、キリンビール、キリンビバレッジの人気飲料1ケースが抽選で100名に当たるキャンペーンを実施する。購入対象商品の一つである真空断熱炭酸ボトルは「冷たいビールやサワーが持ち歩けて嬉しい！」「炭酸飲料が保冷できるとは画期的」といった評価を得ており、真空断熱炭酸ボトル MKB-T型においては使いやすさや手入れの簡単さから、晋遊舎「MONOQLO」真空断熱炭酸ボトル部門ベストバイを獲得した。＜キャンペーン概要＞対象：タイガー真空断熱ボトル全商品　期間：2024年6月21日~8月20日購入分まで   ※応募〆切：2024年8月27日まで　賞品：下記賞品より1つ選択して応募。当選者には1ケースプレゼント。　　　　※お酒は350ml缶24本入、茶類は250mlパック24本入　①キリン一番搾り糖質ゼロ350ml 缶　②キリン一番搾り生ビール350ml 缶　③キリンSPRING VALLEY豊潤＜496＞ 350ml 缶　④キリン 氷結®シチリア産レモン350ml 缶　⑤キリン 午後の紅茶ストレートティー250ml 紙パック　⑥キリン生茶250ｍ 紙パック ※まる搾り生茶葉抽出物　当選人数：100名　応募方法：お申込みは応募フォームページから。　https://www.tiger-forest.com/enquete/index/kirin_cp2　※酒類の応募は20歳以上限定。　※キャンペーンの期間・内容は予告なく変更・終了する場合あり。

 