タイガー「キリン飲料プレゼントキャンペーン」実施

タイガー魔法瓶は、タイガー真空断熱ボトル購入者を対象に、キリンビール、キリンビバレッジの人気飲料1ケースが抽選で100名に当たるキャンペーンを実施する。購入対象商品の一つである真空断熱炭酸ボトルは「冷たいビールやサワーが持ち歩けて嬉しい！」「炭酸飲料が保冷できるとは画期的」といった評価を得ており、真空断熱炭酸ボトル MKB-T型においては使いやすさや手入れの簡単さから、晋遊舎「MONOQLO」真空断熱炭酸ボトル部門ベストバイを獲得した。＜キャンペーン概要＞対象：タイガー真空断熱ボトル全商品 期間：2024年6月21日~8月20日購入分まで ※応募〆切：2024年8月27日まで 賞品：下記賞品より1つ選択して応募。当選者には1ケースプレゼント。 ※お酒は350ml缶24本入、茶類は250mlパック24本入 ①キリン一番搾り糖質ゼロ350ml 缶 ②キリン一番搾り生ビール350ml 缶 ③キリンSPRING VALLEY豊潤＜496＞ 350ml 缶 ④キリン 氷結®シチリア産レモン350ml 缶 ⑤キリン 午後の紅茶ストレートティー250ml 紙パック ⑥キリン生茶250ｍ 紙パック ※まる搾り生茶葉抽出物 当選人数：100名 応募方法：お申込みは応募フォームページから。 https://www.tiger-forest.com/enquete/index/kirin_cp2 ※酒類の応募は20歳以上限定。 ※キャンペーンの期間・内容は予告なく変更・終了する場合あり。