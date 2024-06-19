Ｄｏｌｅ Ｇｏｏｄ Ｃｒｕｎｃｈ（ドール）
|商品特長
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フルーツの美味しさをそのまま楽しめる新食感スナック。
素材を急速に乾燥させる製法「マイクロドライ製法」によって、かりっとした歯ごたえと、フルーツ本来の濃厚な甘さを一口サイズに凝縮した、次世代のドライフルーツで、砂糖や保存料を不使用、果実100％の自然な美味しさが特長。
パイナップルを一口サイズにカットし、酸味と甘さの絶妙なバランスと軽い口当たりがクセになる「Dole Good Crunch パインアップルオリジナル」とバナナを一口サイズにスライスし、かりっとした歯ごたえに、バナナのねっとり感も味わえる不思議な食感の「Dole Good Crunch バナナオリジナル」の2種類。
|発売日
|2024-07-02
|賞味期間
|内容量
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|想定売価：230円（税込248円）
|販売エリア
|首都圏のファミリーマート425店舗
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ドール
|担当者
|郵便番号
|103-0015
|本社所在地所在地
|東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート11階3-0015
|TEL
|0120-500-839
|ホームページHP
|https://dolesunshine.com/
|その他