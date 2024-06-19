Ｄｏｌｅ Ｇｏｏｄ Ｃｒｕｎｃｈ（ドール）

     

商品特長

フルーツの美味しさをそのまま楽しめる新食感スナック。

素材を急速に乾燥させる製法「マイクロドライ製法」によって、かりっとした歯ごたえと、フルーツ本来の濃厚な甘さを一口サイズに凝縮した、次世代のドライフルーツで、砂糖や保存料を不使用、果実100％の自然な美味しさが特長。

パイナップルを一口サイズにカットし、酸味と甘さの絶妙なバランスと軽い口当たりがクセになる「Dole Good Crunch　パインアップルオリジナル」とバナナを一口サイズにスライスし、かりっとした歯ごたえに、バナナのねっとり感も味わえる不思議な食感の「Dole Good Crunch　バナナオリジナル」の2種類。
発売日 2024-07-02
賞味期間  
内容量  
梱包・入数梱包入数  
小売価格 想定売価：230円（税込248円）
販売エリア 首都圏のファミリーマート425店舗
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 ドール
担当者  
郵便番号 103-0015
本社所在地所在地 東京都中央区日本橋箱崎町36-2　Daiwaリバーゲート11階3-0015
TEL 0120-500-839
E-Mail  
ホームページHP https://dolesunshine.com/
その他  