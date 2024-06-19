シカゴ「ＰＡＣＫ ＥＸＰＯ 」視察ツアー受付

日本包装機械工業会はアメリカ・シカゴ市で開催される世界最大級の包装関連展示会「PACK EXPO International 2024」視察ツアーを実施する。ツアーは11月2日～7日までの６日間の予定。同展示会は米国包装関連団体 PMMI-The Association for Packaging and Processing Technologiesが主催、世界130か国以上から食品・飲料や化粧品・日用品をはじめ40以上の垂直産業が参加する。国内外2000社以上の出展社者から製造加工・包装関連技術をはじめサプライチェーンに関する最新製品が紹介されるほか菓子、ヘルスケア、印刷、包装資材、容器、ロジスティックスなどのパビリオン展示も計画されている。企画協力 一般社団法人日本包装機械工業会、協賛 一般社団法人中部包装食品機械工業会、旅行企画・実施、東武トップツアーズ、訪問都市 アメリカ合衆国（シカゴ）、募集人員20名最少催行人員15名）、日本包装機械工業会職員が随行する。旅行代金（エコノミークラス／2 名 1 室利用基準）、日本包装機械工業会会員、中部包装食品機械工業会会員一人 66万5000円、） 上記以外一人71万5000円。

申込 https://www.jpmma.or.jp/news/member/page8263.html

申込締切 2024年7月24日(水) ※申込書必着

問合せ、東武トップツアーズ（担当高倉（東京法人東事業部 第1営業部）、東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 住友生命茅場町ビル2階、電話050-9000-0684、E-mail、rie_takakura@tobutoptours.co.jp。