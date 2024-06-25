伊藤忠食品「２０２４年度役員人事」
執筆者：編集部
伊藤忠食品は6月20日、株主総会で次の通り役員が選任された。△代表取締役社長、社長執行役員岡本均、△取締役副社長執行役員（社長補佐）河原光男、△取締役常務執行役員（営業統括部門長）魚住直之、△同（営業統括部門部門長代行兼商品本部本部長兼ダイバーシティ推進室室長）福島義弘、△取締役執行役員（管理統括部門長兼コンプライアンス担当兼サステナビリティ担当）大森賢律、△同（非常勤）中村洋幸、△同（同）社外取締役宮坂泰行、△同（同）非常勤奥田高子、△同（同）中条薫、△常勤監査役長島秀昭、△監査役（非常勤）清家隆太、△同（同）社外監査役増岡研介、△同（同）山岡信一郎、△執行役員（アイメムシー代表取締役社長）山村芳幸。△同（東日本営業本部本部長）大塚剛、△同（東海営業本部本部長）佐藤太一、△同（西日本営業本部本部長兼ダイバーシティ推進室長）緒方学、△同（経営企画本部本部長兼DX推進室室長兼ダイバーシティ推進室）佐伯奏晶、△同（広域営業本部本部長兼ドラッグストア部部長）福井寛二、△同（ISBビジネスサポート代表取締役社長）坂本則行、△同（管理統括部部門部門長代行兼管理本部本部長兼審査部部長）北川正英、△同（ロジスティック本部本部長）萩原武、△同（情報システム本部本部長兼DX推進部）波元英夫（新任）