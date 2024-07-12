一成「ジビエ」に関するセミナー開催
執筆者：shirai
一成は2024年10月16日と17日の二日間、「ジビエ利活用推進セミナー＆ジビエまるわかりセミナー」を開催する。全国において野生動物（主にシカ・イノシシ）による農林業等への被害が深刻であり、今後も被害対策としての捕獲が必要とされている。同セミナーでは、被害対策の一環で捕獲された野生鳥獣の利活用（食肉、ペットフード、皮革等）に関する知識、衛生的な解体処理技術、食肉ビジネスに取組む上での運営等に関する必要な考え方、捕獲から販売流通までの計画立案等に必要な知識に関する、幅広い分野のカリキュラムを用意している。＜セミナー概要＞日時：１日目—10月16日（水）10時～17時15分 ２日目—10月17日（木）9時～15時 ※２日間のセミナー。どちらか１日のみの参加も可。 場所：大阪合同庁舎第１別館２F 大会議室（大阪市中央区大手前1-5-44） 対象者：誰でも参加可（定員150名） 受講料：無料（テキスト代を含む） 申込み方法：申込みフォームか、メール又はFAXにて、希望するセミナーの名称、氏名、所属、メールアドレス、電話番号、お住まいの都道府県・市町村を送信 ※複数人で参加する場合、参加者全員の所属・氏名を記載。 ※申込み多数の場合は先着順。 申込みフォーム：https://www.issei-eco.com/jibie/workshop/workshop_form3.html 詳細：https://www.issei-eco.com/jibie/workshop/detail_syousai3