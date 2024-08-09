野菜生活１００ 濃厚果実 信州ナガノパープル＆メルローミックス（カゴメ）
|商品特長
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果実ピューレーを贅沢に使った濃厚な味わいの「濃厚果実」シリーズ。
酸味が少なく、濃厚な甘さが特徴の長野県産ナガノパープルと、まろやかな甘みが特徴の長野県産メルローの味わい。
野菜汁 50％＋果汁 50％＝100％（ぶどうのうち、メルロー６６％、ナガノパープル３４％配合）。
季節限定。
|発売日
|2024-09-17
|賞味期間
|270日
|内容量
|195ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|店頭想定価格（税込み）：155円前後
|販売エリア
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|ソフトドリンク
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|カゴメ
|担当者
|郵便番号
|460-0003
|本社所在地所在地
|愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号
|TEL
|0120-401-831
|ホームページHP
|その他
|◇シリーズコンセプト動画URL：https://youtu.be/23_dJW3Pp6A
◇プロモーション動画URL： https://youtu.be/b3BIWg133SA