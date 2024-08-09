野菜生活１００ 濃厚果実 信州ナガノパープル＆メルローミックス（カゴメ）

     

商品特長

果実ピューレーを贅沢に使った濃厚な味わいの「濃厚果実」シリーズ。

酸味が少なく、濃厚な甘さが特徴の長野県産ナガノパープルと、まろやかな甘みが特徴の長野県産メルローの味わい。
砂糖不使用で、ポリフェノールが摂取可能。

野菜汁 50％＋果汁 50％＝100％（ぶどうのうち、メルロー６６％、ナガノパープル３４％配合）。

季節限定。
発売日 2024-09-17
賞味期間 270日
内容量 195ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 店頭想定価格（税込み）：155円前後
販売エリア  
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー ソフトドリンク
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 カゴメ
担当者  
郵便番号 460-0003
本社所在地所在地 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号
TEL 0120-401-831
E-Mail  
ホームページHP  
その他 ◇シリーズコンセプト動画URL：https://youtu.be/23_dJW3Pp6A
◇プロモーション動画URL： https://youtu.be/b3BIWg133SA