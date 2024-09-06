和からし（金印）

     

商品特長

こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味を閉じ込めた冷凍香辛料「冷凍薬味シリーズ」の新ライン。

カナダ産オリエンタルマスタードを厳選使用。

キレのある辛味と豊かな風味が特徴。

からし原料100％とシンプルな配合。

常温品のような粘度や酸味はなく、自然な味わいが楽しめる。

1食分（2g）を個包装にしているため、必要な時に必要な分だけ使用可能。

個包装なので衛生的に使用できる。
発売日 2024-09-20
賞味期間  
内容量 2g×10袋
梱包・入数梱包入数  
小売価格 参考価格：300円(税込)
販売エリア 全国
原産国  
保存方法 要冷凍（-18℃以下）　
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 調味料
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 金印
担当者  
郵便番号 460-0008
本社所在地所在地 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23Ｆ
TEL 052-242-0008
E-Mail  
ホームページHP https://www.kinjirushi.co.jp/
その他  