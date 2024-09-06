和からし（金印）
|商品特長
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こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味を閉じ込めた冷凍香辛料「冷凍薬味シリーズ」の新ライン。
カナダ産オリエンタルマスタードを厳選使用。
キレのある辛味と豊かな風味が特徴。
からし原料100％とシンプルな配合。
常温品のような粘度や酸味はなく、自然な味わいが楽しめる。
1食分（2g）を個包装にしているため、必要な時に必要な分だけ使用可能。
個包装なので衛生的に使用できる。
|発売日
|2024-09-20
|賞味期間
|内容量
|2g×10袋
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|参考価格：300円(税込)
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|要冷凍（-18℃以下）
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|調味料
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|金印
|担当者
|郵便番号
|460-0008
|本社所在地所在地
|愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23Ｆ
|TEL
|052-242-0008
|ホームページHP
|https://www.kinjirushi.co.jp/
|その他