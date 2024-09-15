全日空商事「ＡＮＡオリジナルおせち」予約販売開始

全日空商事（東京都港区、宮川純一郎社長）は、9月10日よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」「ANA ショッピング A-style ANA Mall店」で、2025年の「おせち料理」の予約販売を開始する。A-styleで早期予約の場合は、送料無料や3倍マイルキャンペーンの特典がもらえる。商品名「ANAオリジナル謹製 迎春おせち三段重」、セット内容全46品（2～3人前）、オリジナル小皿×2（直径12cm）、重箱サイズ 木製外寸 16.7×16.7×4.5（cm）、3段重箱盛付済。注文受付 2024年12月26日まで。届け予定2024年12月29～30日、賞味期限2025年1月31日（冷凍）。販売価格3万1000円（税込、梱包発送料込）。予約購入方法「ANAショッピングA-style」WEBサイト おせち特集https://www.astyle.jp/sc/press189、「ANAショッピグA-style ANA Mall店」WEBサイトおせち特集、https://www.astyle.jp/sc/press192、数量限定販売のため、無くなり次第終了。