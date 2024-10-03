ＵＣＣ ＢＬＡＣＫ無糖 ゲイシャブレンド（ＵＣＣ）
|商品特長
|30周年を迎えたUCC BLACK無糖が贈る特別なBLACK
・UCC契約農園「サンタ・クララ農園」のグァテマラ産ゲイシャを51%使用、30周年記念の特別なBLACK。
・ゲイシャの“華やかな香りと、長く続くコーヒーの甘み”。コクがありながらもアフターテイストはクリーンな味わい。
・ゲイシャの華やかな甘い香りを緑・黄で表現したパッケージデザイン。
※期間限定
|発売日
|2024年10月7日
|賞味期間
|内容量
|275g
|梱包・入数梱包入数
|ケース入数 275g×24本
|小売価格
|198円（税抜）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|珈琲・紅茶・日本茶
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|UCC上島珈琲
|担当者
|お客様担当
|郵便番号
|650-8577
|本社所在地所在地
|兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番7
|TEL
|0120-050-183
|ホームページHP
|https://www.ucc.co.jp/index.html
|その他