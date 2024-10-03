ＵＣＣ ＢＬＡＣＫ無糖 ゲイシャブレンド（ＵＣＣ）

     

商品特長 30周年を迎えたUCC BLACK無糖が贈る特別なBLACK
・UCC契約農園「サンタ・クララ農園」のグァテマラ産ゲイシャを51%使用、30周年記念の特別なBLACK。
・ゲイシャの“華やかな香りと、長く続くコーヒーの甘み”。コクがありながらもアフターテイストはクリーンな味わい。
・ゲイシャの華やかな甘い香りを緑・黄で表現したパッケージデザイン。
※期間限定
発売日 2024年10月7日
賞味期間  
内容量 275g
梱包・入数梱包入数 ケース入数　275g×24本
小売価格 198円（税抜）
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 珈琲・紅茶・日本茶
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 UCC上島珈琲
担当者 お客様担当
郵便番号 650-8577
本社所在地所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番7
TEL 0120-050-183
E-Mail  
ホームページHP https://www.ucc.co.jp/index.html
その他  