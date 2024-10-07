上島珈琲店 ブルボンヴァニラミルク珈琲（ＵＣＣ）
|商品特長
|コーヒーがもたらす豊かなひとときを味わえる珈琲店“上島珈琲店”で人気の定番メニューを再現した、ご褒美ドリンク。
■上島珈琲店の店舗メニュー開発者監修
■上島珈琲店の定番ミルク珈琲メニュー「ブルボンヴァニラの無糖ミルク珈琲」の味わいを再現
■ブルボンヴァニラの上品な甘い香り。甘さひかえめ。
■サステナブルなコーヒー調達※豆50%以上使用
■カバンへの入れやすさ・持ちやすさに優れたUCCスリムボトル
■COLD専用
|発売日
|2024年10月７日
|賞味期間
|内容量
|270ml
|梱包・入数梱包入数
|ケース入数 270ml×24本
|小売価格
|186円（税抜）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|珈琲・紅茶・日本茶
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|UCC上島珈琲
|担当者
|お客様担当
|郵便番号
|650-8577
|本社所在地所在地
|兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番7
|TEL
|0120-050-183
|ホームページHP
|https://www.ucc.co.jp/index.html
|その他