上島珈琲店 ブルボンヴァニラミルク珈琲（ＵＣＣ）

     

商品特長 コーヒーがもたらす豊かなひとときを味わえる珈琲店“上島珈琲店”で人気の定番メニューを再現した、ご褒美ドリンク。
■上島珈琲店の店舗メニュー開発者監修
■上島珈琲店の定番ミルク珈琲メニュー「ブルボンヴァニラの無糖ミルク珈琲」の味わいを再現
■ブルボンヴァニラの上品な甘い香り。甘さひかえめ。
■サステナブルなコーヒー調達※豆50%以上使用
■カバンへの入れやすさ・持ちやすさに優れたUCCスリムボトル
■COLD専用
発売日 2024年10月７日
賞味期間  
内容量 270ml
梱包・入数梱包入数 ケース入数 270ml×24本
小売価格 186円（税抜）
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 珈琲・紅茶・日本茶
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 UCC上島珈琲
担当者 お客様担当
郵便番号 650-8577
本社所在地所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番7
TEL 0120-050-183
E-Mail  
ホームページHP https://www.ucc.co.jp/index.html
その他  