上島珈琲店 ブルボンヴァニラミルク珈琲（ＵＣＣ）

商品特長

コーヒーがもたらす豊かなひとときを味わえる珈琲店“上島珈琲店”で人気の定番メニューを再現した、ご褒美ドリンク。

■上島珈琲店の店舗メニュー開発者監修

■上島珈琲店の定番ミルク珈琲メニュー「ブルボンヴァニラの無糖ミルク珈琲」の味わいを再現

■ブルボンヴァニラの上品な甘い香り。甘さひかえめ。

■サステナブルなコーヒー調達※豆50%以上使用

■カバンへの入れやすさ・持ちやすさに優れたUCCスリムボトル

■COLD専用