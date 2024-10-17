雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ マスカットオブアレキサンドリア（ロッテ）
|商品特長
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ゆったりとした時間をすごしてほしいという気持ちを込めてつくった、贅沢な仕立ての雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ。
マスカット果汁は、マスカットオブアレキサンドリアを使用。
フルーツ大福の味わいをイメージし、クリーミーで軽いくちどけのアイス、果実の味わいの感じられるマスカットソースをマスカットをイメージした緑色のお餅で包んだ、フルーツ大福仕立ての雪見だいふく。
パッケージは黒背景で高級感を演出。
|発売日
|2024-11-11
|賞味期間
|内容量
|90ml（45ml×2個）
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格：237円（税込）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ロッテ
|担当者
|郵便番号
|160-0023
|本社所在地所在地
|東京都新宿区西新宿3-20-1PDF
|TEL
|0120-106-244
|ホームページHP
|https://www.lotte.co.jp/
|その他