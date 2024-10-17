ウコンの力　ＡＦＴＥＲ（ハウスウェルネスフーズ）

     

商品特長 秋ウコン由来の健康成分であるビサクロン400μgと秋ウコン色素成分であるクルクミン10mg、ビタミンB群4種(B1・B2・B6・ナイアシン)、甘草エキス20mgに加え、新たにGABA30mgを配合
味わいは飲食後でも甘すぎずスッキリ飲みやすい後味のグリーンアップル風味（無果汁）
ボトル缶の背景には夜景デザインを採用。飲用シーンを連想しやすくするとともに、手に取りやすいカジュアルさを演出
発売日 2024年10月21日
賞味期間  
内容量 100ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 オープン価格（税別参考小売価格230円）　
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー ソフトドリンク
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 ハウス食品グループ本社
担当者  
郵便番号 102-8560
本社所在地所在地 東京都千代田区紀尾井町６番３号 ハウス食品グループ本社ビル
TEL 03-3264-1231
E-Mail  
ホームページHP https://housefoods-group.com/
その他  