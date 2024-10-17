ウコンの力 ＡＦＴＥＲ（ハウスウェルネスフーズ）
|商品特長
|秋ウコン由来の健康成分であるビサクロン400μgと秋ウコン色素成分であるクルクミン10mg、ビタミンB群4種(B1・B2・B6・ナイアシン)、甘草エキス20mgに加え、新たにGABA30mgを配合
味わいは飲食後でも甘すぎずスッキリ飲みやすい後味のグリーンアップル風味（無果汁）
ボトル缶の背景には夜景デザインを採用。飲用シーンを連想しやすくするとともに、手に取りやすいカジュアルさを演出
|発売日
|2024年10月21日
|賞味期間
|内容量
|100ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|オープン価格（税別参考小売価格230円）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|ソフトドリンク
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ハウス食品グループ本社
|担当者
|郵便番号
|102-8560
|本社所在地所在地
|東京都千代田区紀尾井町６番３号 ハウス食品グループ本社ビル
|TEL
|03-3264-1231
|ホームページHP
|https://housefoods-group.com/
|その他