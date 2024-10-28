Ｄｏｌｅ「毎日ハツラツ」プレゼントキャンペーン開催

Doleは、2024年10月15日（火）～2025年1月31日（金）まで「毎日ハツラツ Doleを食べよう！キャンペーン」を開催する。同キャンペーンは、期間中に対象商品を購入の上、WEBまたは郵送で購入レシートを送って応募すると、身体と心の健康にかかせない三要素「栄養」、「睡眠」、「運動」をサポートする商品が当たるキャンペーン。希望のコースに応じて「毎日ハツラツ」をサポートする豪華賞品を、抽選で500名にプレゼントする。＜「Doleを食べよう！キャンペーン」概要＞・キャンペーン期間 ：2024年10月15日（火）10:00～2025年1月31日（金）23:59 ・対象商品 ：Doleバナナ全商品（全包装形態が対象）、 Doleパイナップル、Doleアボカド、Doleドラゴンフルーツ、対象のDole加工食品（詳細は専用サイトを確認） ・応募方法 ：希望の賞品（コース）の応募に必要な金額に合わせて対象商品を購入し、購入レシートを撮影。WEB応募フォームにアクセスし、必要事項を明記の上レシート写真をアップロードして応募、または店頭にある応募はがきに購入時のレシートを貼り、郵送で応募。 ・抽選・発表 ：抽選にて当選者を決定し、賞品の発送をもって発表に代える。 ・賞品：「食事コース（500円(税込)以上購入で応募可）」—Ninja Blast コードレスミキサー （抽選で50名） ／ Dole加工食品セット（抽選で45名） 「睡眠コース（2,000円(税込)以上購入で応募可）」—Yogibo Max（抽選で5名） 「運動コース（280円(税込)以上購入で応募可）」—chocoZAP1か月無料チケット（抽選で350名） ／ スーパーモンキーボール バナナランブル(通常版)（抽選で50名） ・キャンペーン特設サイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/mustbuy-campaign/ ・キャンペーンに関するお問い合わせ：Doleマストバイキャンペーン事務局 info@dole-mustbuy-campaign.jp