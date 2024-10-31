キッコーマン 豆乳でまいるど野菜（キッコーマンソイフーズ）

     

商品特長

野菜汁に豆乳や果汁をブレンドしたまろやかな野菜飲料。にんじんやレタス、ほうれん草など、1本（200ml）に1食分の野菜（120g）を使用。

甘みのあるにんじんベースの野菜汁に豆乳を加えることで、野菜飲料が苦手な方でも飲みやすいまろやかな味わいの「豆乳でまいるど野菜 まろやかキャロット」と野菜汁に豆乳をブレンドした野菜飲料に、バナナのやさしい甘みを加えた「豆乳でまいるど野菜 バナナミックス」の2種。
発売日 2024-11-4
賞味期間  
内容量 200ml 紙パック
梱包・入数梱包入数  
小売価格 希望小売価格；135円
販売エリア 全国（セブン-イレブン限定）
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー ソフトドリンク
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 キッコーマンソイフーズ
担当者 キッコーマンソイフーズお客様係
郵便番号 105-0003
本社所在地所在地 東京都港区西新橋2-1-1
TEL 0120-1212-88
E-Mail  
ホームページHP  
その他  