キッコーマン 豆乳でまいるど野菜（キッコーマンソイフーズ）
|商品特長
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野菜汁に豆乳や果汁をブレンドしたまろやかな野菜飲料。にんじんやレタス、ほうれん草など、1本（200ml）に1食分の野菜（120g）を使用。
甘みのあるにんじんベースの野菜汁に豆乳を加えることで、野菜飲料が苦手な方でも飲みやすいまろやかな味わいの「豆乳でまいるど野菜 まろやかキャロット」と野菜汁に豆乳をブレンドした野菜飲料に、バナナのやさしい甘みを加えた「豆乳でまいるど野菜 バナナミックス」の2種。
|発売日
|2024-11-4
|賞味期間
|内容量
|200ml 紙パック
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格；135円
|販売エリア
|全国（セブン-イレブン限定）
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|ソフトドリンク
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|キッコーマンソイフーズ
|担当者
|キッコーマンソイフーズお客様係
|郵便番号
|105-0003
|本社所在地所在地
|東京都港区西新橋2-1-1
|TEL
|0120-1212-88
|ホームページHP
|その他