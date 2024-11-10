カフェ・ド・クリエ「ハッピーバッグ」数量限定販売
執筆者：maedayuka
C-United（東京都港区、友成勇樹社長）は、12月1８日から全国のカフェ・ド・クリエとメゾン・ド・ヴェール直営店で「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」を数量限定で発売する。同商品は、オリジナルパイピング、オリジナルデザインのスープボウル、人気の焼き菓子2種、フードメニュー引換券2枚、オリジナルブレンドドリップバッグ１箱（５杯分）の詰め合わせ。バッグは、３色用意されている。オリジナルスープボウルは、30周年記念の文字を入れた少し浅めの器。スープ容器だけでなく、サラダや簡単な朝食の盛り付け、お菓子などの小物入れにも最適。フードメニュー引換券は、パスタ（単品）、モーニングを対象に引き換えることが出来る。事前予約は2024年11月13日より受付。店舗での発売は、2024年12月18日より、オンラインストアでは2025年1月7日より開始する。カフェ・ド・クリエ公式サイトhttps://c-united.co.jp/crie/、リラックマ公式サイトhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/。