キャラメルノワゼット（ハーゲンダッツ ジャパン）
|商品特長
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ハーゲンダッツとpatisserie Sadaharu AOKI parisがコラボレーションしたキャラメルとヘーゼルナッツのアイスクリーム。
ラム酒が華やかに香り、ビターで大人向けの洗練されたキャラメルラムアイスクリームに、コク深い味わいのヘーゼルナッツソースと香ばしいヘーゼルナッツ粒をプラス。キャラメルラムアイスクリームの天面には、濃厚な味わいのキャラメルヘーゼルナッツソースをトッピング。
|発売日
|2024-12-07
|賞味期間
|内容量
|99ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格：460 円（消費税抜き）
|販売エリア
|全国のセブン‐イレブン店舗
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|無脂乳固形分：7.0%
乳脂肪分：11.5%
卵脂肪分：0.5%
植物性脂肪分：1.5%（ヘーゼルナッツ）
アルコール分：0.1%
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ハーゲンダッツ ジャパン
|担当者
|郵便番号
|153-0051
|本社所在地所在地
|東京都目黒区上目黒2-1-1
|TEL
|0120-190-821
|ホームページHP
|https://www.haagen-dazs.co.jp/
|その他