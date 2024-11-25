キャラメルノワゼット（ハーゲンダッツ ジャパン）

     

商品特長

ハーゲンダッツとpatisserie Sadaharu AOKI parisがコラボレーションしたキャラメルとヘーゼルナッツのアイスクリーム。

ラム酒が華やかに香り、ビターで大人向けの洗練されたキャラメルラムアイスクリームに、コク深い味わいのヘーゼルナッツソースと香ばしいヘーゼルナッツ粒をプラス。キャラメルラムアイスクリームの天面には、濃厚な味わいのキャラメルヘーゼルナッツソースをトッピング。
発売日 2024-12-07
賞味期間  
内容量 99ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 希望小売価格：460 円（消費税抜き）
販売エリア 全国のセブン‐イレブン店舗
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分 無脂乳固形分：7.0%
乳脂肪分：11.5%
卵脂肪分：0.5%
植物性脂肪分：1.5%（ヘーゼルナッツ）
アルコール分：0.1%
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 ハーゲンダッツ ジャパン
担当者  
郵便番号 153-0051
本社所在地所在地 東京都目黒区上目黒2-1-1
TEL 0120-190-821
E-Mail  
ホームページHP https://www.haagen-dazs.co.jp/
その他  