クックパッド「食トレンド大賞・食トレンド予測」発表
執筆者：motoe
クックパッドは、日本最大のレシピサービス「クックパッド」の検索キーワードやアクセス動向、月間PV約4,000万・公式SNSのフォロワー数約900万人のニュースメディア「クックパッドニュース」などのデータを元に、2024年を象徴する料理・食材のトレンドおよび2025年の流行の兆しがある料理・食材を選出する、「食トレンド大賞2024・食トレンド予測2025」を発表した。食トレンド大賞2024は、大賞が「こねないパン」、2位「パリおにぎり」、3位「カニカマ・魚肉ソーセージ」、4位「グリークヨーグルト・アサイー」、5位「クラフト紅茶」、食トレンド予測2025は、「トルティーヤ」、「冷凍サバ」、「じぶんアイス」、「大坂ねぎ焼き」、「ラム肉」、「ジャパニーズハーブ」、「栗しごと」。なお、同企画は2017年より続いており、今年で8回目の開催となる。■食トレンド大賞2024：https://static.cookpad.com/campaign/foodtrend/ ■食トレンド予測2025：https://static.cookpad.com/campaign/foodtrend/forecast/