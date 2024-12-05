ＫＯＩＫＥＹＡ Ｔｈｅ燻塩 冬の燻製（湖池屋）

     

商品特長 素材にこだわった国産じゃがいもの厚切りチップスを、香りが良くクセが少ない人気のスモークチップ「くるみ」で丸ごと燻製。徹底した温度管理によって余すことなくチップを燃焼させ、厚切りにカットしたじゃがいも本来の旨みを残しながら、ほんのりとした燻製感に仕上げた。
※湖池屋オンラインショップにて5,000セット限定販売
(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/kunsei_kunnen.aspx
発売日 2024年12月5日（木）
賞味期間  
内容量 65g／袋
梱包・入数梱包入数 1箱・6袋入
小売価格 1,980円（税込）
販売エリア 湖池屋オンラインショップ
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 湖池屋
担当者  
郵便番号 150-0001
本社所在地所在地 東京都渋谷区神宮前6-17-11JPR原宿ビル 8F
TEL 03-3979-2115
E-Mail  
ホームページHP https://koikeya.co.jp
その他  