ＫＯＩＫＥＹＡ Ｔｈｅ燻塩 冬の燻製（湖池屋）
|商品特長
|素材にこだわった国産じゃがいもの厚切りチップスを、香りが良くクセが少ない人気のスモークチップ「くるみ」で丸ごと燻製。徹底した温度管理によって余すことなくチップを燃焼させ、厚切りにカットしたじゃがいも本来の旨みを残しながら、ほんのりとした燻製感に仕上げた。
※湖池屋オンラインショップにて5,000セット限定販売
(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/kunsei_kunnen.aspx
|発売日
|2024年12月5日（木）
|賞味期間
|内容量
|65g／袋
|梱包・入数梱包入数
|1箱・6袋入
|小売価格
|1,980円（税込）
|販売エリア
|湖池屋オンラインショップ
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|湖池屋
|担当者
|郵便番号
|150-0001
|本社所在地所在地
|東京都渋谷区神宮前6-17-11JPR原宿ビル 8F
|TEL
|03-3979-2115
|ホームページHP
|https://koikeya.co.jp
|その他