キリン「一番搾り」ブランド春デザイン缶を期間限定発売

キリンビールは、「一番搾り 限定春デザイン缶」「一番搾り 糖質ゼロ 限定春デザイン缶」（350ml缶、500ml缶）を2025年2月4日より全国で期間限定発売する。「キリン一番搾り生ビール」は、麦のおいしいところだけを搾る「一番搾り製法」でつくるビールとして、「キリン一番搾り 糖質ゼロ」は「おいしさ」と「糖質ゼロ」を両立したビールとして、好評を得ている商品。今回発売する期間限定商品では、「一番搾り」ブランドらしい「おいしさ・品質感」イメージを強化しながら、桜のデザインを一新し、「桜の華やかさ」や「春到来へのワクワクする気持ちの高まり」を表現することで、一足先に春を感じられるようなデザインに進化した。商品名：①「一番搾り 限定春デザイン缶」 ②「一番搾り 糖質ゼロ 限定春デザイン缶」 発売日・発売地域：2025年2月4日（火）・ 全国（事前予約受注） 容量・容器：350ml（缶・6缶パック）、500ml（6缶パック） 価格：オープン価格 アルコール分：5％ 純アルコール量：①②350ml缶 14g、500ml缶 20g 製造工場：①キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、取手工場、横浜工場、滋賀工場、神戸工場、岡山工場、福岡工場 ②キリンビール取手工場、滋賀工場、神戸工場