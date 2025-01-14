免疫ケア にごり酢（キユーピー）
|商品特長
|・酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)を配合した、機能性表示食品の醸造酢（届出番号J634）。
・1日摂取目安量15ml（大さじ1杯）当たりの機能性関与成分配合量は、酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)が90億個。
・酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)は、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されている。
・15mlで90億個以上の酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)を含む。
|発売日
|2025年1月14日
|賞味期間
|内容量
|345ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|1,500円（税抜）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|ソフトドリンク
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|キユーピー
|担当者
|郵便番号
|150-0002
|本社所在地所在地
|東京都渋谷区渋谷1-4-13
|TEL
|0120-14-1122
|ホームページHP
|https://www.kewpie.com/
|その他