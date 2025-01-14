免疫ケア にごり酢（キユーピー）

商品特長

・酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)を配合した、機能性表示食品の醸造酢（届出番号J634）。

・1日摂取目安量15ml（大さじ1杯）当たりの機能性関与成分配合量は、酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)が90億個。

・酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)は、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されている。

・15mlで90億個以上の酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)を含む。