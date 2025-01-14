免疫ケア にごり酢（キユーピー）

     

商品特長 ・酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)を配合した、機能性表示食品の醸造酢（届出番号J634）。
・1日摂取目安量15ml（大さじ1杯）当たりの機能性関与成分配合量は、酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)が90億個。
・酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)は、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されている。
・15mlで90億個以上の酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)を含む。
発売日 2025年1月14日
賞味期間  
内容量 345ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 1,500円（税抜）
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー ソフトドリンク
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 キユーピー
担当者  
郵便番号 150-0002
本社所在地所在地 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL 0120-14-1122
E-Mail  
ホームページHP https://www.kewpie.com/
その他  