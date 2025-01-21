エスビー食品「脱炭素推進支援私募債」発行

エスビー食品は、三菱UFJ銀行の「脱炭素推進支援私募債」を発行した。「脱炭素推進支援私募債」は、三菱UFJ銀行と三菱UFJ リサーチ＆コンサルティングが開発した「脱炭素推進支援プログラム」を用いて、同社のサステナビリティに関する取組み状況を診断し、その診断結果の提供とさらなる取組み推進に向けたソリューション検討のサポートを受けられる私募債。エスビー食品グループでは、企業理念「食卓に、自然としあわせを。」のもと、地球環境保全を経営上の重要な課題の一つとして、「環境基本方針」を掲げ、企業活動から生じる環境負荷の低減および循環型社会への貢献を目指してくとしている。・環境基本方針：https://www.sbfoods.co.jp/company/sustainability/environment/policy.html【エスビー食品グループ全体のCO₂排出量削減目標】①2050 年カーボンニュートラルを目指します。②2030 年までに CO₂排出量 50%削減を目指します。（2019 年度比 スコープ 1・2 相当）③2030 年までにサプライチェーン CO₂排出量 30%削減を目指します。（2019 年度比 スコープ 3 相当）