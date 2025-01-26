北海道コンフェクト「バレンタイン新商品森ノ木赤」
執筆者：maedayuka
北海道コンフェクトグループ（札幌市中央区 長沼真太郎社長）は、2月4日~2月11日までの期間、生チョコレートサンドクッキー「スノーサンド期間限定缶」、クリスピーストロベリーチョコレート「森ノ木 赤」を期間限定で発売する。スノーサンドは、直火でひとつひとつを丁寧に挟み焼き、カリカリ感と生チョコレートのなめらかさの両方を実現した。森ノ木 赤は、北海道産のフリーズドライイチゴに、ピンク色のフィアンティーヌとホワイトクランチクッキー、刻みアーモンドを混ぜ込みバランスの良い食感とホワイトチョコレートのやさしい甘みに仕上げた。パッケージデザインは山の版画家 大谷一良さんの作品。商品概要、スノーサンド（白と黒2個入（白1個＋黒1個）期間限定缶、価格702円税込、 白と黒6個入（白3個＋黒3個）期間限定缶、価格1,890円税込）、森ノ木 赤（価格1,404円税込8本入）。なお、同商品は、雪と氷の祭典2025さっぽろ雪まつりに出店する。2025さっぽろ雪まつり公式サイトhttps://www.snowfes.com/、ＳＮＯＷＳ公式サイト https://snows-winter.com/。