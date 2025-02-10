ＸＯ醤香る牛肉と彩り野菜の焼ビーフン（ケンミン食品）

商品特長

〇生協限定販売のため、約300名のビーフンアンバサダーの中から、生協加入者を条件に、8名を代表アンバサダーとして選出し、1年8ヵ月かけて商品開発に取り組んだ。

〇広東料理で人気の高い『牛肉のオイスターソース炒め』をベースに、隠し味に高級調味料であるXO醤を使用することで、家庭では作ることが難しい干しエビと干し貝柱の風味豊かな味わいが楽しめる、本格的なビーフン料理が、電子レンジでチンするだけで楽しめる。

○神戸元町のケンミン食品本社ビル1階にある、気軽に本格料理を味わえる中国料理店「健民ダイニング」の料理長お勧めの本格中華料理が自宅で簡単に楽しめる。牛肉と彩り鮮やかな野菜（赤ピーマン、黄ピーマン、小松菜）をバランスよく使い、見た目にもこだわった1品。