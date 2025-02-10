ＸＯ醤香る牛肉と彩り野菜の焼ビーフン（ケンミン食品）
|商品特長
|〇生協限定販売のため、約300名のビーフンアンバサダーの中から、生協加入者を条件に、8名を代表アンバサダーとして選出し、1年8ヵ月かけて商品開発に取り組んだ。
〇広東料理で人気の高い『牛肉のオイスターソース炒め』をベースに、隠し味に高級調味料であるXO醤を使用することで、家庭では作ることが難しい干しエビと干し貝柱の風味豊かな味わいが楽しめる、本格的なビーフン料理が、電子レンジでチンするだけで楽しめる。
○神戸元町のケンミン食品本社ビル1階にある、気軽に本格料理を味わえる中国料理店「健民ダイニング」の料理長お勧めの本格中華料理が自宅で簡単に楽しめる。牛肉と彩り鮮やかな野菜（赤ピーマン、黄ピーマン、小松菜）をバランスよく使い、見た目にもこだわった1品。
|発売日
|2025年3月1日（土）
|賞味期間
|12ヵ月
|内容量
|180g×2袋
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|720円（税抜き）
|販売エリア
|全国の生協
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|冷凍・チルド食品
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ケンミン食品
|担当者
|郵便番号
|650-0024
|本社所在地所在地
|神戸市中央区海岸通５丁目１番１号
|TEL
|078-366-3000
|ホームページHP
|https://www.kenmin.co.jp
|その他