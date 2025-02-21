未来の食卓「ご当地冷凍食品大賞」グランプリ決定

未来の食卓（所在地：東京都港区西新橋、代表理事：山田まさる）は、日本の冷凍食品業界を盛り上げる食品アワード、第1回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞2024－2025」を実施。2月19日に開催された表彰式にて、最高金賞に輝いた4品の中からグランプリを決める決戦投票が行われ、厳正なる審査の結果、第1回のグランプリに、静岡県の「贅沢桜えびかき揚げ」（有限会社望仙）がグランプリに決定した。【第1回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞2024－2025」概要】■イベント名：第1回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞2024‐2025」 ■日時：募集期間2024年9月19日～12月16日、2025年1月22日3次最終審査会実施／2月19日表彰式 ■エントリー費：申し込み／書類審査は無料で受付＜書類審査通過後にエントリー費3万円（消費税別）と商品提供＞ ■主催：未来の食卓 ■後援：冷凍食品PR連盟 ■協力：松屋銀座「ギンザフローズングルメ」/楽天グループ ■グランプリ：望仙「贅沢桜えびかき揚げ」 ■最高金賞：ユートピアアグリカルチャー「CHEESE WONDER」、うどん本陣山田家/山田家物流「讃岐すき焼うどん」、キノシタコーポレーション「凍天（しみてん）」他