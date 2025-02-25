国分グループ本社「３月１日付主要人事」

国分グループは2025年3月1日付、主要人事を発表した。△中村道宏、執行役員経営統括本部付部長兼国分西日本（株）専務執行役員フードサービス事業部長兼営業業務課長、△廣瀬勇人、経営企画部企画課長、△平出崇、経理財務部副部長兼海外統括部戦略推進室副部長兼国分ビジネスエキスパート（株）△野村圭、経理財務部主計課長、△財部英和、経理財務部財務課長、△井脇俊明、法務部リスクマネジメント課長、△村井基広、情報システム部物流システム三課長、△小島一仁、情報システム部ＥＤＩ課長、△黒沢崇、マーケティング・商品統括部マーケティング部企画課長、△森淳次、マーケティング・商品統括部加工食品・菓子部食品二課長、△谷本謙太、マーケティング・商品統括部加工食品・菓子部菓子課長、△長田章、マーケティング・商品統括部低温食品部副部長兼低温一課長兼低温二課長、△鈴木智徳、マーケティング・商品統括部業務用食品部業務用食品課長兼フードサービス事業部マーケティング部マーケティング課長、△青柳光洋、マーケティング・商品統括部事業推進部副部長兼デジタルマーケティング課長、△尾園拓哉、海外統括部貿易事業部副部長兼営業二課長、△佐々木誠、ヘルスケア統括部部長兼事業推進課長兼マーケティング・商品統括部戦略推進室課長、△菅原靖士、フードサービス事業部業務推進部長兼物流・システム課長兼フードサービス統括部戦略推進室部長、△孝岡賢吾、フードサービス事業部第一営業部副部長兼給食物流課長兼業務推進部給食販売業務課長、△保谷孝一郎、フードサービス事業部第二営業部副部長兼フードサービス統括部戦略推進室副部長、△石上俊朗、流通事業部業務推進部長兼業務課長兼戦略推進室部長、△伊藤敦、流通事業部業務推進部販売業務課長兼物流・システム課長兼戦略、推進室課長、△山本達也、流通事業部第一営業部営業一課長兼営業二課長兼戦略推進室課長、△堤世次、経営統括本部付課長（国分ビジネスサポート（株）出向）、△半澤悟、海外統括部中国事業部付副部長出向（上海峰二食品有限公司）（上海駐在）、△岡拓哉、海外統括部アセアン事業部付副部長出向（KOKUBUCommonwealth Trading Pte. Ltd. ）、△岸本吉弘、フードサービス統括部付課長出向（（株）トーホー）、△髙砂覚、国分関信越（株）卸事業部営業課長兼国分グループ本社（株）卸統括部関信越担当課長、△井上拓人、国分首都圏（株）第二営業本部第二支社第二支店長兼国分グループ本社（株）営業戦略統括部生協担当課長、△山口直樹、国分九州（株）卸事業部長兼マーケティング部長兼地域共創課長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当部長、△重信剛、国分九州（株）卸事業部営業課長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当課長、△伴場誠、国分九州（株）卸事業部沖縄支店長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当沖縄支店長、「国分北海道」△山下大吾、執行役員地域共創部長兼商品開発部長、△橋本吉人、人事総務部副部長、△田口静恵、人事総務部人事総務課長、△齋藤治彦、札幌業務センター副部長兼販売業務課長、△石田健二、商品開発部副部長兼品質管理課長、△川原裕二、商品開発部商品開発課長、△河内幸人、地域共創部地域共創課長兼イノベーション推進課長、△川岸拓郎、フードサービス事業部営業二課長、△山上聖介、量販事業部副部長、△松本浩介、量販事業部低温営業課長、△工藤浩生、道央支社副支社長兼道央支店長兼フードサービス事業部副部長、「国分東北」△村川誠明、人事総務部副部長兼人事総務課長兼経営統括部副部長、△新垣修、物流・システム部副部長、△田山隆範、物流・システム部物流・システム課長、△栗原康誌、マーケティング部長、△岩波浩史、マーケティング部副部長兼商品課長兼地域共創課長、△永野浩太郎、低温フレッシュデリカ事業部営業課長、△伊藤俊二、第一支社広域支店長、△林崎伸貴、第二支社副支社長兼秋田支店長、「国分関信越」△納谷憲治、執行役員経営統括部長兼人事総務部長、△増田徳雄、執行役員第二支社長兼第二支店長兼営業業務課長、△髙砂覚、卸事業部営業課長兼国分グループ本社（株）卸統括部関信越担当課長、△初山寧、第一支社部長兼第二支店長、△橋本泰司、第一支社副支社長兼北関東支店長、△石井智之、第二支社第一支店長、△中里憲司、第二支社第三支店長、△東方祐毅、経営統括部付部長出向（新潟酒販）、「国分首都圏」△劉陽平、経営統括部長、△芹澤剛、物流・システム部副部長兼物流運営課長、△柿原満、物流・システム部システム課長、△上野雅司、第一営業本部第三支社第一支店長、△宮崎大輔、第二営業本部第一支社第三支店長、△井上拓人、第二営業本部第二支社第二支店長兼国分グループ本社（株）営業戦略統括部生協担当課長、△中村道宏、国分グループ本社（株）執行役員経営統括本部付部長兼国分西日本（株）専務執行役員フードサービス事業部長兼営業業務課長、△長井幸二、執行役員人事総務部長、△岡野倫弘、執行役員量販事業部長兼営業一課長、△道辻浩一、マーケティング部長兼地域共創課長、△岩月啓仁、マーケティング部商品一課長、△山西康介、量販事業部副部長兼営業四課長、△佐多祐伴、中四国支社広島第一支店長、△松浦高裕、中四国支社広島低温支店長、△河村大祐、中四国支社山陰支店長、△数井孝羊、中四国支社山口支店長兼山口低温支店長、「国分九州」△松前慎、業務センター営業業務課長兼第三グループ長、△那須一公、マーケティング部副部長兼商品課長兼企画課長、△山口直樹、事業部長兼マーケティング部長兼地域共創課長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当部長、△重信剛、卸事業部営業課長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当課長、△伴場誠、卸事業部沖縄支店長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当沖縄支店長、△大場将弘、低温フレッシュ・フードサービス事業部長兼営業課長兼経営統括部部長（事業開発担当）、△古屋直人、第一支社長兼第三支店長、△西澤俊介、第一支社副支社長兼第一支店長、△守谷渉、第一支社第二支店長、△鈴木義則、第一支社第四支店長、「国分フードクリエイト」△野田剛、マーケティング部商品課長、△西岡修志、地域共創部地域共創課長、△杉浦慎司、低温事業部営業一課長、△津田貴好、低温事業部営業二課長、「国分ビジネスエキスパート」△羽塲由紀、経営統括部課長、△渋谷隆之、人事総務部副部長兼業務管理部副部長、△海老谷智里、人事総務部人事総務課長、△小林敏一、業務管理部経理業務課長、△田中誠、売掛金管理部長兼二課長、△久保一、売掛金管理部三課長、△中津留真嗣、買掛金管理部長兼四課長。