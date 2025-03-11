野菜と果実のお子さまカレー４ 個パック（エスビー食品）

     

商品特長 ・22種類の素材の旨みが溶け込む味わい
玉ねぎやにんじん、トマト、ピーマンなどの15種類の野菜と、りんごやバナナなどの7種類の果実を使用し、鶏ひき肉で旨みをアップ。具材には、国産のじゃがいもとにんじんを使用した甘口のレトルトカレー。
・業務用電子レンジ対応パウチを採用
高出力の業務用電子レンジでスピーディーに加熱することができる（1400Wで15秒）。また、湯煎による加熱も選べるため、オペレーションに応じて使い分けることができる。（家庭用電子レンジでの加熱も可能）
発売日 2025年3月24日
賞味期間  
内容量 520g（130g×4 袋）
梱包・入数梱包入数 4P×10 袋×2 合（バンド結束）
小売価格  
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 業務用
カテゴリー レトルト食品
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 エスビー食品
担当者  
郵便番号 103-0026
本社所在地所在地 東京都中央区日本橋兜町18-6
TEL 03-3668-0551
E-Mail  
ホームページHP https://www.sbfoods.co.jp
その他  