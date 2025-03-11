野菜と果実のお子さまカレー４ 個パック（エスビー食品）

商品特長

・22種類の素材の旨みが溶け込む味わい

玉ねぎやにんじん、トマト、ピーマンなどの15種類の野菜と、りんごやバナナなどの7種類の果実を使用し、鶏ひき肉で旨みをアップ。具材には、国産のじゃがいもとにんじんを使用した甘口のレトルトカレー。

・業務用電子レンジ対応パウチを採用

高出力の業務用電子レンジでスピーディーに加熱することができる（1400Wで15秒）。また、湯煎による加熱も選べるため、オペレーションに応じて使い分けることができる。（家庭用電子レンジでの加熱も可能）