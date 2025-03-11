野菜と果実のお子さまカレー４ 個パック（エスビー食品）
|商品特長
|・22種類の素材の旨みが溶け込む味わい
玉ねぎやにんじん、トマト、ピーマンなどの15種類の野菜と、りんごやバナナなどの7種類の果実を使用し、鶏ひき肉で旨みをアップ。具材には、国産のじゃがいもとにんじんを使用した甘口のレトルトカレー。
・業務用電子レンジ対応パウチを採用
高出力の業務用電子レンジでスピーディーに加熱することができる（1400Wで15秒）。また、湯煎による加熱も選べるため、オペレーションに応じて使い分けることができる。（家庭用電子レンジでの加熱も可能）
|発売日
|2025年3月24日
|賞味期間
|内容量
|520g（130g×4 袋）
|梱包・入数梱包入数
|4P×10 袋×2 合（バンド結束）
|小売価格
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|業務用
|カテゴリー
|レトルト食品
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|エスビー食品
|担当者
|郵便番号
|103-0026
|本社所在地所在地
|東京都中央区日本橋兜町18-6
|TEL
|03-3668-0551
|ホームページHP
|https://www.sbfoods.co.jp
|その他