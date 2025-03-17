機能性表示食品 血管サポートヨーグルト（協同乳業）
|商品特長
|
健康診断や血管年齢が気になる人におすすめの血管のしなやかさ維持に役立つヨーグルト。
機能性関与成分：ビフィズス菌LKM512（Bifidobacterium animalis subsp. lactis）10億個
届出表示：本品には、ビフィズス菌LKM512（Bifidobacterium animalis subsp. lactis）とアルギニンが含まれます。ビフィズス菌LKM512とアルギニンには、中年期以降における加齢とともに低下する血管のしなやかさ（柔軟性）（血管を締め付けた後に開放した時の血管の拡張度）の維持に役立つ機能が報告されています。
|発売日
|2025年4月7日
|賞味期間
|内容量
|100g
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|133円（税抜）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|要冷蔵10℃以下
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|乳製品
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|協同乳業
|担当者
|お客様相談室
|郵便番号
|103-0016
|本社所在地所在地
|東京都中央区日本橋小網町17-2
|TEL
|0120-369817
|ホームページHP
|https://www.meito.co.jp/
|その他