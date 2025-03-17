機能性表示食品 血管サポートヨーグルト（協同乳業）

商品特長

健康診断や血管年齢が気になる人におすすめの血管のしなやかさ維持に役立つヨーグルト。

毎日の生活に取り入れることで、手軽に血管のしなやかさをサポートすることができる。

ほんのり甘く、毎日続けやすい味わいで脂肪0。

1日1個を目安。 機能性関与成分：ビフィズス菌LKM512（Bifidobacterium animalis subsp. lactis）10億個

アルギニン 600mg 届出表示：本品には、ビフィズス菌LKM512（Bifidobacterium animalis subsp. lactis）とアルギニンが含まれます。ビフィズス菌LKM512とアルギニンには、中年期以降における加齢とともに低下する血管のしなやかさ（柔軟性）（血管を締め付けた後に開放した時の血管の拡張度）の維持に役立つ機能が報告されています。