華よい 梅&レモンスパークリング（期間限定）（キリンビール）

     

商品特長

華やかな梅の香りと軽やかな甘みを、レモンの酸味とほろ苦味を効かせて爽やかに仕上げた、すっきり飲みやすい果実スパークリング。

うめ浸漬酒を隠し味に、うめ果汁とレモン果汁を合わせることで、複雑味があり程よいお酒感が楽しめる味わいを実現（果汁0.5％）。

パッケージは果実のイラストやグラデーションで、「キリン 華よい」らしい爽やかで豊かな果実味と軽やかなおいしさを表現。

アルコール分：3％、 純アルコール量：350ml缶／8.4g
発売日  
賞味期間  
内容量 350ml・缶
梱包・入数梱包入数  
小売価格 オープン価格
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 酒類
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 キリンビール
担当者  
郵便番号 164-0001
本社所在地所在地 東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス
TEL 0120-111-560
E-Mail  
ホームページHP https://www.kirinholdings.com/
その他  