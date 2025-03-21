華よい 梅&レモンスパークリング（期間限定）（キリンビール）
|商品特長
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華やかな梅の香りと軽やかな甘みを、レモンの酸味とほろ苦味を効かせて爽やかに仕上げた、すっきり飲みやすい果実スパークリング。
うめ浸漬酒を隠し味に、うめ果汁とレモン果汁を合わせることで、複雑味があり程よいお酒感が楽しめる味わいを実現（果汁0.5％）。
パッケージは果実のイラストやグラデーションで、「キリン 華よい」らしい爽やかで豊かな果実味と軽やかなおいしさを表現。
アルコール分：3％、 純アルコール量：350ml缶／8.4g
|発売日
|賞味期間
|内容量
|350ml・缶
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|オープン価格
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|酒類
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|キリンビール
|担当者
|郵便番号
|164-0001
|本社所在地所在地
|東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス
|TEL
|0120-111-560
|ホームページHP
|https://www.kirinholdings.com/
|その他