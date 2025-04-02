ノマナイトウォーター（サラヤ）

     

商品特長 ・就寝中の発汗等で失う水分を補給
・バランスのよいミネラル（Na・Ca・Mg・K※）濃度
　※ナトリウム・カルシウム・カリウム・マグネシウム。ナトリウムは厚生労働省が熱中症対策として推奨する濃度を含有
・体への水分吸収がおだやか
　※水と比較
・2種の植物由来甘味料配合で自然な甘みを実現
　「羅漢果（ラカンカ）高純度エキス」
　 低GI糖質「パラチノース®」（DM三井製糖特許成分）
・環境にやさしい紙容器「カートカン」を採用
2種のフレーバー（レモン風味/アップル風味）展開、それぞれにGABA（レモン風味）と食物繊維（アップル風味）を配合
発売日 2025年4月1日
賞味期間  
内容量 195㎖
梱包・入数梱包入数  
小売価格 オープン価格
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー ソフトドリンク
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 サラヤ
担当者  
郵便番号 546-0013
本社所在地所在地 大阪府大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL 06-6797-3111
E-Mail  
ホームページHP https://www.saraya.com
その他  