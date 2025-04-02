ノマナイトウォーター（サラヤ）
|商品特長
|・就寝中の発汗等で失う水分を補給
・バランスのよいミネラル（Na・Ca・Mg・K※）濃度
※ナトリウム・カルシウム・カリウム・マグネシウム。ナトリウムは厚生労働省が熱中症対策として推奨する濃度を含有
・体への水分吸収がおだやか
※水と比較
・2種の植物由来甘味料配合で自然な甘みを実現
「羅漢果（ラカンカ）高純度エキス」
低GI糖質「パラチノース®」（DM三井製糖特許成分）
・環境にやさしい紙容器「カートカン」を採用
2種のフレーバー（レモン風味/アップル風味）展開、それぞれにGABA（レモン風味）と食物繊維（アップル風味）を配合
|発売日
|2025年4月1日
|賞味期間
|内容量
|195㎖
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|オープン価格
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|ソフトドリンク
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|サラヤ
|担当者
|郵便番号
|546-0013
|本社所在地所在地
|大阪府大阪市東住吉区湯里2-2-8
|TEL
|06-6797-3111
|ホームページHP
|https://www.saraya.com
|その他