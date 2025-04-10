メルシャン「シャトーメルシャン フェスティバル」開催
執筆者：shirai
メルシャンは、「シャトー・メルシャン フェスティバル2025 ～日本を世界の銘醸地に～」を5月30日・31日に渋谷キャスト スペース＆ガーデンにて開催する。同フェスティバルを開催することで、日本ワインのおいしさや楽しさを伝え、日本ワインの更なる認知拡大を目指す。当日は、「シャトー・メルシャン」の3ワイナリー「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」、「シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリー」、「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」がフェスティバルに参画。さらに、メルシャンが2021年よりブドウ栽培、ワイン醸造などのコンサルティング事業を行っている岩手県のアールペイザンワイナリー（花巻市）とMKファームこぶし（花巻市）によるセミナーや、コンサルティングを行ったワインの販売も行う。また、3種類豊富なグラスワインと地元の美味しいフードの提供、4つの特別セミナーを開催（有料・要事前予約）するなど、多彩なプログラムを開催する。＜フェスティバル概要＞開催日：5月30日（金）17:00～20:00/5月31日（土）11:00～19:00 開催場所：渋谷キャスト スペース＆ガーデン（東京都渋谷区渋谷1-23-21） 参加形式：予約不要、入場無料。一部のコンテンツは事前予約制、有料 グラスワイン等を購入される場合はワインチケットの購入が必要 特設ページ：https://wineanddoors.jp/view/page/festival 申し込み方法：メルシャングループ直営オンラインワインショップ「WINE ＆ DOORS」の「シャトー・メルシャン フェスティバル 2025」のチケット販売ページにて申し込み(要会員登録) 申し込み開始：4月10日（木）12：00