アジア最大の食品展２０２５ ＦＯＯＤ ＴＡＩＰＥＩ

中華民国対外貿易発展協会(TAITRA）主催アジア最大の食品展「2025 FOOD TAIPEI」が2025年6月25日~29日 (台湾時間10:00～18:00、最終日 10:00～17:00)まで台北南港第1＆第2展示ホールで開催される。テーマは「食×テクノロジー」。主な展示内容は遺伝情報、生活習慣、健康状態などのデータを基に食や未来食を提案、最新技術を応用した食品設備など食品産業のサプライチェーン。出展社数は1700社、4500ブース世界30か国から参加する。出展品目は生鮮果物・野菜、水産品、冷凍調理食品、肉類及び乳製品、有機食品、精進料理、調味料添加物、ドライフード、酒類、コーヒー、お茶、飲料、菓子など。同時開催として台北国際食品加工機械、包装工業見本市、台湾国際バイオ/製薬機械見本市、ホテル・レストラン及びケータイリング産業見本市。今年のハイライトは未来食品エリア：環境保護に向けた取り組みや植物由来製品、新興材料、精密栄養技術。注目企業として植物研究に取り組むLOGA、代替肉を開発するEASY MEATとFUN FOOD、天然無添加チ―ズを生産するLab Man Mano。TAIWAN HORECA：飲食事業をサポートするAIロボットソリューションや、インテリジェント調理設備、自動化システムの統合サービスを展示。また、注目商品はインテリジェント調理設備、スマート配膳、オーダーエントリーシステム、エイジングブースター。TAIPEI PACKでは持続可能な包装材料、スマート梱包ロボット、AIスマート整列システム、デジタル印刷技術、高効率な包装設備や多様な包装材料を展示。FOODTECH TAIPEI & BIO/PHARMATECH TAIWANは最新の食品加工技術、インテリジェント製造ソリューション、食品安全検査機器を展示する。その他、同見本市では食品や関連設備の調達商談会をはじめ、未来食品フォーラム、様々なイベントも開催される。フォーラムでは「精密食の時代 X フードデザイン X グリーンインテリジェンス」をテーマとして、食品業界の専門家が最新のトレンドと深い市場洞察をプレゼンも行われる。見本市の詳細や参観方法については公式ウェブサイト。

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