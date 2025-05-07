韓国観光公社「Ｋ-ＦＯＯＤエリア」大阪万博で開催
執筆者：shirai
韓国観光公社は、2025年5月13日（火）～16日（金）に大阪・関西万博公式会場「EXPO Exhibition Center WASSE South」で開催される「韓国観光フェスタ」において、韓国の食文化を五感で体験できる「K-FOODエリア」を展開する。料理研究家・コウケンテツ氏や松山絵美氏によるデモンストレーションをはじめ、薬膳サムゲタン講座やキンパ作り体験など、参加型のプログラムを実施。韓国を代表する飲食企業9社も出展し、人気商品や新商品を試飲・試食できるブースも登場する。＜イベント概要＞開催期間：2025年5月13日（火）～16日（金）／時間：10:00～18:00／会場：EXPO Exhibition Center WASSE South（大阪・関西万博会場内）／入場料：無料（一部体験プログラムは事前予約制）※万博入場には別途チケットが必要。詳しいプログラム内容や参加方法については、公式イベントサイト韓国観光フェスタ(Korea Travel Festa)公式ページ（https://korea-connected.com/festa/index.html）参照