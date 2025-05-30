キリン「ＫＩＲＩＮ 杜の香ブランドより新製品」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、ジュニパーベリー100％で仕上げたこだわりのジンを使用した「KIRIN 杜の香（もりのか）」ブランドより、「KIRIN Premium ジンモヒート 杜の香（期間限定）」（350ml缶・500ml缶）を7月1日より全国発売する。同商品は、モヒートスタイルをジンベースにアレンジした、食事にも合うプレミアムジンモヒートです。ジュニパーベリー100％のジンの清涼感と軽やかな炭酸感が特長。今だけしか飲めない限定品を発売することで、既存の顧客はもちろん、これまでジンをベースにしたRTDを飲んだことがない消費者の飲用機会の拡大を図りたいとしている。【商品概要】■商品名：「KIRIN Premium ジンモヒート 杜の香（期間限定）」■発売日：7月1日■発売地域：全国■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶■価格：オープン価格■アルコール分：7％■純アルコール量 ：350ml缶：19.6g、500ml缶：28g■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場／ キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）