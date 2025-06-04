エスエルディー「チーズヨーグルトピンス」期間限定提供
執筆者：shirai
エスエルディーは6月2日から、kawara CAFE&DINING横浜店・川崎モアーズ店・横須賀モアーズ店にて、韓国風かき氷「チーズヨーグルトピンス」を期間限定で販売開始した。ヨーグルト味の氷をふわふわに削り、マスカルポーネクリーム、フルーツソース、果実をたっぷりのせた爽やかな味わいで、ストロベリー・マンゴー・ピーチの3種を展開。カフェタイムや食後のスイーツとしても楽しめる。＜商品概要＞商品名：チーズヨーグルトピンス（ストロベリー／ピーチ／マンゴー） 価格：各1,210円（税込）＜店舗情報＞横浜店：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル1階／相鉄線横浜駅相鉄口直進で約10秒、JR横浜駅みなみ西口徒歩3分／TEL：045-320-0808／営業時間：11:00～23:00／席数：98席／URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/kawaracafedining/yokohama 川崎モアーズ店：神奈川県川崎市川崎区駅前本町7 川崎モアーズ7階／川崎駅東口徒歩3分／TEL：044-223-6774／営業時間：11:00～23:00／席数：94席／URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/kawaracafedining/kawasaki_mores 横須賀モアーズ店：神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ8階／京急線横須賀中央駅西口直結／TEL：046-820-4595／営業時間：11:00～22:00／席数：93席／URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/kawaracafedining/yokosuka_mores