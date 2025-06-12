「ミシュラン選出コムタン専門店」新大久保に上陸

韓国のコムタンスープ専門店「옥동식 オクドンシク」は、8月上旬に日本1号店を東京・新大久保にオープンする。同店は、2017年に韓国・ソウルでスタートし、独自のレシピで作られた「デジコムタン」が話題を呼び、2018年から8年連続でミシュランガイド・ビブグルマンに選出された。コムタンとは韓国の伝統的スープで、コムタンは韓国の伝統的なスープで、牛肉、骨、内臓をじっくり煮込んだものが一般的。オクドンシクでは、豚ウデ肉と香辛野菜をじっくり煮込み、味付けは塩のみといたってシンプル。75〜80°Cの最適な温度に保たれた熱いスープに薄くスライスされた無塩豚肉がご飯の上にのせられ、すっきりとした味わいになっている。店舗概要、住所 東京都新宿区大久保2丁目6番 10 号、営業時間 Lunch: 11:00〜15:00、Dinner: 17:00〜22:00、月曜日定休日、アクセス JR 山手線新大久保駅徒歩 12 分、都営大江戶線東新宿駅徒歩 10 分、公式HP OKDONGSIK、公式Instagram https://www.instagram.com/okdongsik.jp/。