横浜市「はま菜ちゃん料理コンクール」開催
執筆者：shirai
横浜市は市内小学生を対象に、地場産野菜を使った給食メニューのレシピを募集する「第23回 はま菜ちゃん料理コンクール」を開催する。今年のテーマは「サツマイモ」で、思い思いの創作レシピを応募してもらう。応募作品の中から選ばれた6作品は、市内レストラン「TSUBAKI食堂」でアレンジメニューとして提供予定。参加者全員にはオリジナルグッズが贈られる。＜募集概要＞内容：「サツマイモ」を使った学校給食メニューのオリジナルレシピ（加熱必須） 対象：横浜市在住の小学生（個人） 応募期間：～令和7年9月8日（月）必着 応募方法：市立小は学校経由／その他は郵送または電子申請 郵送宛先：〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市みどり環境局農業振興課 電子申請：https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/7d2a8187-aca2-4e47-8c4d-60aba31cf918/start 入賞：6作品（11～12月頃発表予定） 参加賞：応募者全員にオリジナルグッズ贈呈 詳細：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/manabu/hamanacook/ouboannai2021.html