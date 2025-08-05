キリン「氷結®無糖 ゆずスパークリング ]発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結®無糖」シリーズから、「キリン 氷結®無糖 ゆずスパークリング ALC.7%（期間限定）」を9月2日より全国発売する。今回発売される同商品は、華やかなゆずの果実味が楽しめるスッキリしたクリアなおいしさの「無糖チューハイ」で、食事にも合う味わい。なお、同社では、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データや消費者調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結®無糖」を「氷結®」ブランドサイト（https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hyoketsu/muto-taizen/）で公開している。【商品概要】■商品名：「キリン 氷結®無糖 ゆずスパークリング ALC.7%（期間限定）」 ■発売日：9月2日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：7％■純アルコール量：350ml缶／19.6 g、500ml缶／28g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/ キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）