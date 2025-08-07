キリン「ブルックリンソラチエース（酵母ろ過）」発売

キリンビール（社長 堀口英樹）は、米国の代表的なクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリー社（米国ニューヨーク、CEO：Eric Ottaway／President： Robin Ottaway）の「ブルックリンソラチエース FILTERED｜酵母ろ過」の「Tap Marché（タップ・マルシェ）」向けの3Lペットボトルを8月25日より、350ml缶を8月26日より数量限定で発売。また、会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では8月21日より対応を開始する。同商品は、現在発売している「ブルックリンソラチエース」の製造工程に、酵母をろ過するというひと手間を加えた商品。柑橘・レモングラス・ハーブを想わせる明るい余韻はそのままに、すっきりとした味わいに仕上げられているので、魚介類やスパイシーな味付けの食事とのペアリングがおすすめ。なお、同商品の発売を記念して、ブリュー・マスターのギャレット・オリバーとタコス店「北出食堂」の北出茂雄シェフとのコラボレーションディナーを9月4日に「B by The BROOKLYN BREWERY」（東京都中央区日本橋兜町3-5 K5 B1F）にて開催。アメリカと日本の食文化を融合させたペアリングメニューの一部は、9月4日から7日まで限定販売予定だ。【商品概要】■商品名：「ブルックリンソラチエースFILTERED｜酵母ろ過」■発売日/容量・容器/販売地域：①8月25日（月）/3Lペットボトル(Tap Marché)/全国、②8月26日（火）/350ml缶/全国、③8月21日（木）/1Lペットボトル/キリン ホームタップ■価格 ：オープン価格■アルコール分 ：7％■純アルコール量：350ml缶：19.6g■製造工場：①・③キリンビール横浜工場（予定）、 ②キリンビール滋賀工場（予定）