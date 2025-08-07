キリン「午後の紅茶×ＰＬＡＺＡ」コラボイベント開催
執筆者：shirai
キリンビバレッジは「午後の紅茶」とPLAZAがコラボした期間限定イベントを、2025年8月18日から全国のPLAZA対象店舗にて開催する。税込3,000円以上購入すると参加できるカプセルトイで、「午後の紅茶」アイスティーキーホルダーや「Mrs. Grossman’s」ステッカーが必ず当たるほか、ランダムでアイススラリー化した「レモンティー」がもらえる引換券も封入される。また渋谷109では同時期に限定コラボメニューを販売するキャンペーンも実施。＜イベント概要＞開催期間：2025年8月18日（月）～8月24日（日） ※東京店・渋谷109店は8月31日（日）まで開催 対象店舗：エスパル仙台店／東京店／池袋パルコ店／ルミネ新宿店／渋谷109店／梅田ヘップファイブ店 内容：3,000円以上購入でカプセルトイ1回 景品：「午後の紅茶」アイスティーキーホルダー（2種ランダム）＋「Mrs. Grossman’s」ステッカー（11種ランダム） 特賞：アイススラリー化「午後の紅茶 レモンティー」（280ml）引換券入りの場合あり 特設URL：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=365056