国分グループ「万博だし屋出店 初日８５０食完売」
執筆者：編集部
国分グループは８月１１日、大阪関西万博ORD外食パビリオン宴～ＵＴＡＧＥ～に「だし屋国分万博店」を協賛出店、夏の万博でも美味しく食べられるアレンジフードメニュー「特製だし氷 だし麺」を販売中。主なメニューは「特製だし氷 だし麺」（千葉県産蛤だし塩らーめん・１２００円税込）、「特製だし氷 だし麺」（高知県産柚だし塩らーめん１２００円・税込）とメーカーとコラボした「だし屋の茶漬け 白だし茶漬け」（にんべん、ヤマキ３００円税込、「同 鮭ジュレだし茶漬け」（林久右衛門商店５００円税込）の三品。（コラボ商品は週替わり）。店舗周辺では暑い盛り氷の入っただし麺を頬張る姿があちこちに見られた。同店によると販売初日８５０食が完売、美味しいと言っていただく声を耳にしましたとコメント。同社では日本の食文化であるだしに注目、早くから美味しいだし、高品質のだし作りに挑戦してきた。今回の万博出展はこうした背景と直接消費者から声を聴くことで、さらに美味しいだしづくりが目標と語っていた。（国分グループ本社商品開発部長織田啓介氏）。出展期間は８月１１日～８月３１日。