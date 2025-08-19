エムエス「ＩＧＩＮ缶」ローソン先行発売

エムエスエンタープライズは、BTSのJINがアンバサダーを務める酒類ブランドIGINの人気商品「IGIN APPLE TONIC」缶タイプを8月26日から全国のローソンで数量限定先行発売すると発表した。韓国産米を使用した発酵酒にリンゴの爽やかな甘みを加えたチューハイで、缶での販売は日本初。フレーバーはスモモの酸味が魅力の「SAEKOM（セコム）」とスイカの甘みが特長の「DALKOM（ダルコム）」の2種で、どちらも500ml・アルコール度数4％。氷を入れてグラスで楽しむ飲み方も推奨されている。人気商品の「IGIN APPLE GIN」は8月13日からオンライン受注販売中で、10月上旬発送予定。また、10月15日から19日には渋谷でポップアップストアの開催も決定しており、限定グッズや酒類販売が予定されている。＜商品情報＞商品名：IGIN APPLE TONIC SAEKOM／DALKOM 発売日：2025年8月26日（火） 販売場所：全国のローソン・ナチュラルローソン（ローソンストア100除く） 内容量：500ml アルコール分：4.0％ ※20歳未満の方への酒類販売は行っていません。