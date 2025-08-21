井村屋「ＳＮＳで話題の＜２コ入すまん＞」期間限定発売
執筆者：motoe
井村屋（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本康）は、SNSで話題を集めた具なしの“素（す）の中華まん”「すまん」を、より試しやすい2コ入パッケージへ変更、さらに動物性原料不使用へリニューアルし、9月1日より全国で期間限定発売する「すまん」は、具材を一切入れず、生地そのもののおいしさを味わう“素（す）の中華まん”として2020年にオンライン限定で発売。販売開始から約2か月という短期間で完売し、以降も多くの再販を望む声が寄せられていた。その後、オンライン限定での継続販売や、数量限定での一般販売を行ってきたが、今回、「すまん」改めてリニューアル。同社の人気商品に採用されている二段発酵製法によるもっちりしっとりとした生地に仕上げたほか、ラードの代わりに大豆油を使用し、動物性原料を使わずに仕上げたふっくらとしたおいしさを実現。さらに、「試してみたいけど6コ入は多い」という声に応え、従来の6コ入から2コ入に変更。個包装で保存しやすく、ラップいらずで袋のまま電子レンジで温めて手軽に食べることができる商品へと刷新された。68g×2コ入り、オープン価格。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ：https://www.imuraya-webshop.jp/にて販売。