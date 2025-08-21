ロッテＨＤ「ベリゴム×１０９」開催

ロッテホールディングスは、韓国発の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」とSHIBUYA109渋谷店がコラボレーションしたイベント『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』を、9月5日から21日まで開催する。ベリゴムは韓国ロッテホームショッピングが展開するオリジナルキャラクターで、日本では2024年3月から本格展開。期間中は地下2階「MOG MOG STAND」で、全6種の限定コラボメニューを提供。注文者には先着でクリアカードを進呈するほか、館内外にはキャンペーンビジュアルが掲出され、2階には日本オリジナルグッズなどを販売するポップアップストアも登場。さらに、カプセルトイなどが楽しめる来店特典企画も実施予定。＜イベント情報＞■イベント名：ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND ■会期：2025年9月5日（金）～9月21日（日） ■場所：SHIBUYA109渋谷店（東京都渋谷区道玄坂2-29-1） ■特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=365092 ＜主な展開＞●オリジナルコラボメニュー（全6種／B2階MOG MOG STAND） ●来店特典：コラボメニュー注文でクリアカード配布（全2種／先着） ●キャンペーンビジュアル掲出・館内装飾・フォトスポット ●ポップアップストア（2階COCO SPOT） ・韓国商品、日本オリジナルグッズ販売 ・チラシ持参orSNS投稿でカプセルトイ参加（外れなし）