ＳＶＢ「恵みＪＡＰＡＮ ２０２５」東京・京都で開催

スプリングバレーブルワリー（SVB）は創業10周年の特別企画第5弾として、「ENJOY! CRAFT 恵みJAPAN 2025」を9月4日から東京と京都の店舗で開催する。日本の秋の“実り”をテーマに、日本産ホップや各地の秋の味覚に焦点を当てたイベントや限定メニューが展開され、クラフトビールと日本の食文化を楽しめる場を創出する。注目の初日イベント「恵みJAPAN クラフトビール×秋のうまいもん in SVB東京」では、全国9地域から10ブルワリーが集結し、クラフトビールをフリーフローで提供。秋の味覚を詰め込んだ「秋の味覚BOX」とともに、日本各地のビールと食のペアリングを楽しめる。会場ではビアコーディネーターによる講義やブリュワーとの交流も予定されており、秋の食とビール文化を味わう一夜限りの催しとなる。また、京都店では開店8周年を記念し、「SVB京都 8周年感謝祭」を9月8日に開催。錦市場の人気グルメを詰め込んだ「錦市場グルメBOX」や、京都の老舗茶舗・柳桜園のほうじ茶を使った限定ビール「Kyoto 8th Anniversary ～柳桜園 かりがねほうじ茶 松～」を提供。地元商店街との連携やライブイベントも予定され、京都らしい和の趣が感じられる内容となっている。さらに、9月5日から10月末までの期間中、東京・京都両店では「恵みJAPANフェア」を開催。東京では全国各地のご当地グルメをモチーフにした5品、京都では地元食材を使った3品を新規開発し、数量限定ビールとの飲み比べセット「ビアフライト」とともに提供する。また10月には、日本産ホップ推進委員会主催「クラフトビール ジャパンホップフェスト2025」のメインイベントが東京店で開催。10月25・26日の2日間、収穫直後のホップを使用したフレッシュビールや限定醸造品を秋刀魚の一本焼きとともに楽しむ秋の恒例イベントとなっている。そのほか、両店舗では周年記念ビール「秋三昧 ～すだち＆かぼす～」「グラン・クリュ ～バーレーワインスタイル～」の提供や、1階LEDスクリーンでのオリジナル映像作品の放映など、多彩なコンテンツが展開される。クラフトビールの魅力と日本の秋の恵みを五感で体験できる同企画は、造り手とファンをつなぐ“場”としてさらなる注目を集めそうだ。＜開催概要＞「ENJOY! CRAFT 恵みJAPAN 2025」 開催期間：2025年9月4日（木）～10月31日（金） 会場：スプリングバレーブルワリー東京（渋谷区代官山町13-1）、京都（京都市中京区富小路通） 詳細URL：https://japanhop.jp/cjhf2025/