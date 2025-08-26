キリン「初のプラズマ乳酸菌入りホット飲料」発売

キリンビバレッジ（社長：井上一弘）は独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合し、「健康な人の免疫機能の維持をサポート」する機能性表示食品の「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」を9月9日より全国で新発売する。近年、暖冬などの影響からホット飲料市場が縮小する中、健康志向の高まりを背景に機能性表示食品は伸長。同社調べによると、「冷えやすい冬に体調への不安」を感じる人は5割に上り、寒い季節のホット飲料に健康効果を期待するニーズが高まっていることも判明。また、同社の独自素材である「プラズマ乳酸菌」の認知は年々高まっており、冬季には毎年、「プラズマ乳酸菌」を配合したホット飲料の発売について多くの声が寄せられていたという。こうした背景のもと、同社はホット飲料への健康期待や“免疫ケア”のニーズが高まる季節に、ホット飲料として初となる「プラズマ乳酸菌」入りの「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」を発売する。同商品は、生姜エキスに加え蜂蜜とレモンの香りで飲みやすく、「プラズマ乳酸菌」1,000億個を配合し、手軽に“免疫ケア”ができる商品。気温が下がり「体調管理」の意識が高まる時期に、ホット飲料で手軽な“免疫ケア”を提案するとしている。【商品概要】■商品名：「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」 ■容量・容器：280ml・ペットボトル ■発売地域：全国 ■発売日：9月9日（火） ■希望小売価格：165円（消費税抜き）