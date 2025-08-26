明治「推しきのこの山味わいバニラ」期間限定発売

明治（代表取締役社長 : 八尾文二郎）は、今年発売50周年を迎える「きのこの山」より、過去に発売された期間限定フレーバーから、消費者投票で復活希望1位となった「きのこの山 バニラ」を「推しきのこの山味わいバニラ」として9月2日から全国にて期間限定で発売する。同社では、「きのこの山」50周年施策の一つとして「歴代きのこの山復活投票」を実施。最終投票数計10万票のうち、2.3万票を「きのこの山 バニラ」が獲得し、「みんなの推しきのこの山 No.1」を決定。途中経過では1位が「きのこの山 味わいキャラメル」、2位が「きのこの山 ティラミス味」だったものの、最終的には2位に約3千票の差をつけて「きのこの山 バニラ」が逆転勝利を収め、この度復活発売に至ったという。同商品は、マダガスカル産バニラシードを使用したバニラ味のチョコに、カリッとしたココアクラッカーを合わせ、濃厚でコクのある味わいが楽しめる。投票サイトでは、「きのこの山」のキャラクター「きの山さん」が、各フレーバーをイメージしたイラストで登場。投票数が増えると、イラストのキャラクターからAIが生成した人間のキャラクターに進化し「推し」として応援できたことから、パッケージには表彰ステージをデザイン。投票参加者への感謝の気持ちが表現されている。内容量：64ｇ、オープンプライス。