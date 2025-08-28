森永製菓「ｉｎバーエネルギー＜サツマイモ＞」新発売

森永製菓（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森信也）は、バータイプで手軽に美味しく栄養素を補給できる「ｉｎバー」シリーズから、1本で動き続けるための持続的なエネルギーをチャージできる「ｉｎバーエネルギー＜サツマイモ＞」を9月9日よりAmazon、セブン‐イレブン店舗（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県限定）にて新発売する。同商品は、１本200kcalでいつでも手軽にエネルギー摂取が可能な栄養補助食品。忙しい日々で食事に十分な時間が取れない、それでも動き続けなくてはいけないエッセンシャルワーカーを想定した商品開発を行い、ゆっくり吸収される性質を持つ、植物由来のエネルギー源「持続型糖質 パラチノース®」を配合、持続的にエネルギーの供給ができるという。また、カフェイン15mgを配合。エネルギー源イメージのあるサツマイモ味を選定し、小腹を満たす自然な甘さの味わいに仕上げられている。なお、同社では、自治医科大学救命救急センターと整形外科で働く医師に同商品を試食してもらい、働き方の実態や商品の感想についてヒアリングを行ったところ、82%の方から“仕事中に食べたい”と回答を得たとしている。【商品概要】■商品名：ｉｎバーエネルギー＜サツマイモ＞ ■内容量：1本 ■参考小売価格：170円（税別）／184円（税込） ■発売日：9月9日（火）