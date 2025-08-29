ソントン食品「ＣｏＣｏ壱番屋監修カレートースト」発売

ソントン食品（本社：東京都江東区、社長：石川紳一郎）は、「カレーハウスCoCo壱番屋」が監修したトースト用クリーム「CoCo壱番屋監修カレートースト」を、9月1日より全国で新発売する。同商品は、は、好きなカレーチェーン店No.1のココイチ監修のもと、おいしいカレー味をトーストで楽しむことができる、トースト用クリーム。食パンに塗ってからトーストすると、いつもの食パンが、まるで揚げたてのカレーパンのようなサクサク食感のトーストに変身する。家庭で本格的なカレーパンを作るには時間も手間もかかるが、同商品は「塗って焼くだけ」の簡単調理。忙しい朝食や、小腹がすいた時のおやつにもぴったり。また、自分の好みやその日の気分に合わせて食材をトッピングすることで、自分スタイルのカレートーストを楽しむことも可能。監修元であるココイチの社員の方々におすすめのトッピングアレンジを聞いたところ、「チーズ」「トマト」「タルタルソース」といったトッピング案が挙がったという。なお、同社では、同商品の新発売に合わせてWeb動画も制作。動画は9月中旬頃から順次、ブランドサイトやソントン公式インスタグラム、その他SNS等で公開される予定だ。