第2回「オーガニックライフスタイル EXPO」説明会

オーガニックフォーラムジャパンは、5月24日、「第2回 オーガニックライフスタイル EXPO」の説明会を東京・御茶ノ水で行った。「オーガニックライフスタイル EXPO」は、オーガニックの視野を広げ、関心を呼び起こし、生活に根づかせ購入につなげるために、ビジネスに一般消費者を巻き込む B to B to C の展示会。好評を博した第1回目に引き続き、第2回目は7月28日から30日まで、東京有楽町の国際フォーラムで開催されることになった。